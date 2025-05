Squid Game 3: teaser ufficiale della stagione finale in arrivo su Netflix il 27 giugno

Squid Game 3: teaser ufficiale della stagione finale in arrivo su Netflix il 27 giugno

Squid Game torna con la terza e ultima stagione, in uscita il 27 giugno su Netflix. Il teaser trailer appena diffuso anticipa il drammatico epilogo della serie sudcoreana più vista di sempre. Dopo aver battuto ogni record con le prime due stagioni – la seconda ha totalizzato 192,6 milioni di visualizzazioni in tre giorni – la nuova stagione riprende dalla scioccante conclusione della precedente.

Il protagonista Gi-hun, Giocatore 456, è determinato a distruggere il sistema dei giochi, spinto dal dolore per la morte dell’amico Jung-bae (Giocatore 390). Nel teaser, le guardie in tuta rosa trasportano una scatola nera verso l’area di riposo: al suo interno si risveglia proprio Gi-hun. Subito dopo inizia una nuova sfida con una gigantesca macchina di chewing gum che distribuisce palline rosse e blu, simboli dei nuovi destini in gioco.

Tornano anche alcuni personaggi noti: il Front Man, il detective Hwang Jun-ho, e i giocatori Myung-gi (333), Dae-ho (388), Hyun-ju (120), Yong-sik (007), Geum-ja (149), Jun-hee (222), Min-su (125), Nam-gyu (124) e la guardia rosa No-eul. Il trailer si chiude con il pianto misterioso di un bambino, aumentando la suspense per l’ultimo capitolo della saga.

La regia è ancora una volta firmata da Hwang Dong-hyuk, primo regista asiatico a vincere un Emmy per una serie drammatica, confermato anche come sceneggiatore e produttore della serie.

