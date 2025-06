Mondiale per Club 2025: le partite di Inter e Juventus anche in chiaro su Mediaset

Il Mondiale per Club 2025 sta entusiasmandoci con partite imperdibili e grandi emozioni! Dalle strade degli Stati Uniti, le migliori squadre del pianeta si sfidano per la gloria. E ora, grazie all’accordo tra DAZN e Mediaset, anche i tifosi italiani potranno seguire in chiaro, su Canale 5, Italia 1 e in streaming gratuito, una partita al giorno. Prepariamoci a vivere un torneo indimenticabile, ricco di sorprese e passione.