Mondiale per Club FIFA 2025: date, gironi, squadre, montepremi e debutto di Inter e Juventus

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si avvicina, pronto a entusiasmare gli appassionati di calcio di tutto il mondo! Dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, 32 squadre si sfideranno in un formato innovativo, con debutti epici per Inter e Juventus. Con gironi serrati e premi milionari in palio, questa edizione promette emozioni indimenticabili e sorprese fino all'ultima partita. Prepariamoci a vivere un torneo che potrebbe riscrivere la storia del calcio mondiale.

Manca poco all'inizio del nuovo Mondiale per Club FIFA, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La competizione, alla sua prima edizione con il nuovo format, vedrà la partecipazione di 32 squadre, suddivise in otto gironi da quattro.

Ogni club affronterà le altre tre formazioni del proprio gruppo in partite di sola andata. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, mentre le altre saranno eliminate. In caso di arrivo a pari punti, varrà come primo criterio la differenza reti. La fase a eliminazione diretta si giocherà in gara secca.

Leggi anche Inter, presentata la nuova maglia 2025-26: debutto al Mondiale per Club contro gli Urawa Reds

Il torneo si svolgerà ogni quattro anni, come i Mondiali per nazionali. Oltre al prestigio, le squadre partecipanti riceveranno importanti entrate economiche: il montepremi totale è di 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro), suddivisi tra quota fissa e bonus legati ai risultati. La sola partecipazione garantisce tra gli 11,9 e i 36 milioni di euro per i club europei.

Le partite si disputeranno in 12 stadi iconici degli Stati Uniti. Tra questi il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (75.000 posti), il MetLife Stadium di New York, sede della finale (82.500 posti), e il Rose Bowl di Pasadena, storico impianto da quasi 90.000 spettatori che ospitò la finale Italia-Brasile nel 1994.

Le 32 squadre qualificate includono 12 europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane, 5 centro-nordamericane e 1 rappresentante dell'Oceania. Il torneo si aprirà con la sfida tra Al-Ahly e Inter Miami (squadra di Leo Messi e Luis Suarez) nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2:00.

L'Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus. I nerazzurri, guidati dal nuovo allenatore Cristian Chivu, sono stati inseriti nel Gruppo E con i River Plate (campioni della Copa Libertadores 2024), i Monterrey (Messico) e gli Urawa Red Diamonds (Giappone). Il River potrà contare su Sebastian Driussi e sul talento 17enne Franco Mastantuono. Tra i messicani spicca Sergio Ramos, ex Real Madrid e campione del mondo. I giapponesi punteranno sull’esperienza di Genki Haraguchi.

La Juventus, con Igor Tudor confermato in panchina, è stata sorteggiata nel Gruppo G insieme al Manchester City (vincitore della Champions League 2023), al Wydad Casablanca (campione d’Africa 2022) e all'Al Ain (Emirati Arabi, vincitore dell’AFC Champions League 2023/2024).

Il primo impegno dell’Inter è previsto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno alle ore 3:00 italiane contro il Monterrey. La Juventus debutterà invece un giorno dopo, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19, sempre alle 3:00 italiane, contro l'Al Ain.