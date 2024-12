Mondiale per club 2025: fasce ufficiali e possibili avversarie di Inter e Juventus

La FIFA ha ufficializzato le fasce per il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, che si terrà giovedì 5 dicembre a Miami alle 19:00 ora italiana. Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in otto gruppi da quattro, determinati in base alla fascia di appartenenza.

Per quanto riguarda l'Italia, Inter e Juventus sono inserite in seconda fascia. In prima fascia si trovano i top club di Europa e Sud America. Il sorteggio definirà il percorso dei club nella fase a gironi e gli eventuali incroci nella fase a eliminazione diretta.

La suddivisione delle 32 squadre nelle quattro fasce:

Manchester City

Real Madrid

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense

Fascia 2:

Chelsea

Borussia Dortmund

Inter

Porto

Atletico Madrid

Benfica

Juventus

Salisburgo

Fascia 3:

Al-Hilal

Ulsan Hyundai

Al Ahly

Wydad Casablanca

Monterrey

León

Boca Juniors

Botafogo

Fascia 4:

Urawa Red Diamonds

Al-Ain

Espérance de Tunis

Mamelodi Sundowns

Pachuca

Seattle Sounders

Auckland City

Inter Miami

La cerimonia del sorteggio sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale della FIFA, FIFA+ e altri canali associati.Il torneo si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, coinvolgendo 12 stadi in diverse città, con la finale prevista al MetLife Stadium di New York/New Jersey. Per ulteriori dettagli sul sorteggio e sul torneo, è possibile consultare il sito ufficiale della FIFA.

GP Qatar: doppietta McLaren nella Sprint, Mondiale Costruttori più vicino - La Sprint Race del Gran Premio del Qatar, disputata oggi 30 novembre 2024, ha visto una straordinaria doppietta della McLaren, con Oscar Piastri che ha tagliato per primo il traguardo, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Questo risultato rafforza la posizione della McLaren nel Campionato Costruttori, portando il vantaggio sulla Ferrari a 30 punti.

Giornata mondiale contro le fake news: l'epidemia di disinformazione sui vaccini persiste sui social media - Oggi, 27 novembre 2024, si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sulla disinformazione, un'occasione per riflettere sull'impatto delle fake news, in particolare nel campo della salute. Nonostante la fine dell'emergenza Covid-19 e l'introduzione dei vaccini, le teorie no-vax continuano a proliferare sui social media, estendendosi anche ad altre vaccinazioni come quelle contro l'influenza e la bronchiolite.

Pokémon: nuovo record mondiale con unboxing epico! - I FAN DEI POKÉMON BATTONO IL TITOLO DEL GUINNESS WORLD RECORDS™ CON UNA MARATONA DI UNBOXING DI OLTRE 20.000.CARTE30 super fan hanno aiutato Pokémon a battere il record per l’unboxing più lungo in diretta (video), celebrando l’uscita dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti.