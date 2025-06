Meteo, Italia nella morsa del caldo: allerta rossa in 6 città oggi, 11 domani

L’Italia si trova sotto una calda morsa, con un’ondata di caldo anticipata che colpisce molte città. Oggi, sei capoluoghi sono in allerta rossa, e domani il livello salirà a undici, segnando un weekend da bollino rosso. Le temperature estreme mettono a rischio la salute di tutti, invitando a prevenire e adottare le giuste precauzioni. Un’estate precoce che ci invita a riflettere sull’importanza di proteggersi dal caldo record.

Il caldo estivo arriva in anticipo e porta con sé un fine settimana da bollino rosso in diverse città italiane. Oggi, sabato 14 giugno, l’ondata di calore colpisce 6 capoluoghi con allerta livello 3, la più alta prevista dal Ministero della Salute, e domani, domenica 15 giugno, il numero salirà a 11.

L'allerta di livello 3 segnala condizioni meteorologiche estreme con potenziali effetti negativi sulla salute non solo per i soggetti a rischio, ma anche per la popolazione attiva e in buona salute. Oggi sono coinvolte le città di Bolzano, Campobasso, Perugia, Frosinone, Rieti e Roma.

Domani, secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute, si aggiungeranno anche Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino. Il bollettino monitora ogni giorno 27 capoluoghi con previsioni a 24, 48 e 72 ore, per garantire aggiornamenti costanti.

Accanto ai bollini rossi, si segnalano numerose città in livello arancione (allerta 2), che indica possibili rischi per le persone fragili, e in livello giallo (allerta 1), una fase di preallerta. Solo poche città oggi risultano in livello verde (nessun rischio): Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Pescara e Venezia. Domani il numero si riduce ulteriormente: resteranno in verde solo Bari, Catania e Genova.

Il caldo intenso e l’afa si faranno sentire in gran parte della Penisola, con temperature elevate da Milano a Napoli, passando per Roma e Palermo. L’invito delle autorità è quello di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali e di mantenere una corretta idratazione, in particolare per anziani, bambini e persone con patologie croniche.