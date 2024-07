Caldo estremo - oggi e domani bollino rosso in 11 città: massima allerta

Sarà un weekend da bollino rosso oggi sabato 13 luglio e domani domenica 14 su gran parte dell'Italia al Centro-Sud, mentre il Nord fa i conti con un'ondata di maltempo.

Attualità - Il caldo anomalo ed estremo non molla la presa. Sarà un weekend da bollino rosso oggi sabato 13 luglio e domani domenica 14 su gran parte dell'Italia al Centro-Sud, mentre il Nord fa i conti con un'ondata di maltempo. Ieri sera una violenta grandinata si è abbattuta su Milano, interessata da temporali già nel mattino e nel pomeriggio. Oggi e domani saranno 11 le città con allerta 3, la più elevata che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute le città più colpite dall'ondata di calore saranno: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Bollino arancione a Bari e Palermo (domenica). Si salvano dall'afa: Genova, Milano e Torino.