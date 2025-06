Mediterraneo bollente: l'ondata di calore marina alza le temperature fino a livelli tropicali

Il Mediterraneo si scalda come mai prima d’ora, portando un’ondata di calore che trasforma le sue acque in un vero e proprio forno naturale. Le temperature marine, fino a 4°C sopra la media stagionale, segnalano l’arrivo di un Marine Heatwave legato al cambiamento climatico, che minaccia gli ecosistemi e il turismo. In questo scenario infuocato, il weekend si preannuncia rovente anche per noi, invitandoci a riflettere sull’importanza di proteggere il nostro mare.