Meteo, ondata di calore in tutta Italia: 17 città da bollino rosso e temperature fino a 40 gradi

L’Italia si prepara a vivere un luglio da record, con temperature da capogiro e 17 città in allerta bollino rosso, che domani saliranno a 18. Le temperature raggiungeranno i 40 gradi, sfidando ogni limite di resistenza. Dopo i picchi di domenica, il caldo rimane intenso, ma la lieve flessione porta un po’ di sollievo. È il momento di prendere sul serio questa ondata di calore, per proteggersi e affrontarla al meglio.

Inizia con temperature estreme il mese di luglio, segnato da una nuova ondata di caldo che interesserà gran parte del Paese. Oggi, martedì 1 luglio, saranno 17 le città con bollino rosso, mentre domani, mercoledì 2 luglio, il numero salirà a 18.

Rispetto alla giornata di domenica, quando si erano toccati i 21 bollini rossi, si registra una leggera flessione, ma il caldo intenso continua a dominare la scena meteorologica. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute conferma l’emergenza termica in molte zone del Paese, con valori che raggiungeranno anche i 40°C.

“Luglio inizia sotto l'effetto dell’anticiclone africano Pluto, che porterà temperature roventi su tutta l’Italia”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'. “Il caldo di giugno non ci ha mai abbandonati e anche questo nuovo mese si apre con una canicola persistente”.

Le città in allerta massima oggi sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Domani, a queste località si aggiungerà anche Campobasso, portando il totale a 18 bollini rossi.

Per quanto riguarda le altre città, Napoli oggi passerà dal livello arancione al giallo, mantenendo questa classificazione anche domani. Venezia, invece, sarà in zona gialla oggi ma tornerà in zona arancione mercoledì.