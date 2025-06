Osimhen alla Juventus? Scatto social con la maglia bianconera accende il mercato

Il mercato infiamma i cuori bianconeri: Osimhen, con un gesto social, accende le speranze di una possibile avventura alla Juventus. Il suo scatto insieme all’amico rapper con la maglia bianconera ha fatto subito il giro del web, alimentando rumors e fantasie di un grande colpo estivo. La domanda ora è: sarà davvero l’inizio di una nuova era? Solo il tempo dirà se il sogno diventerà realtà.

Victor Osimhen riaccende le speranze dei tifosi della Juventus con un post sui social che sta facendo il giro del web. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione al Galatasaray, ha pubblicato una foto accanto al rapper nigeriano Odumodublvck, suo amico e dichiarato tifoso bianconero.

Nello scatto, Osimhen mostra il segno della vittoria con le dita, mentre Odumodublvck indossa chiaramente una maglia della Juventus. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto tra i supporter bianconeri, già esaltati dalle voci di un possibile trasferimento dell'attaccante alla corte di Igor Tudor.

Il post arriva in un momento particolarmente caldo per il calciomercato, nel giorno in cui il Napoli accoglie idealmente Kevin De Bruyne. Una coincidenza che alimenta ulteriormente le indiscrezioni sul futuro del centravanti nigeriano, ancora legato contrattualmente al club partenopeo ma al centro di continui rumors.

La foto sta facendo discutere non solo i tifosi del Napoli, ma anche quelli della Juventus e dell’Al-Hilal, il club saudita che ha cercato a lungo Osimhen con un’offerta milionaria. Anche il nuovo tecnico arabo, Simone Inzaghi, ha tentato il colpo, ma il futuro dell’attaccante resta ancora tutto da scrivere.