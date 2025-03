Mercato Juventus: Osimhen nel mirino per rilanciare l'attacco

La Juventus sta attraversando un periodo di crisi dopo le recenti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta, che hanno messo in discussione la posizione dell'allenatore Thiago Motta. La dirigenza bianconera, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta pianificando un rinnovamento dell'attacco per la prossima stagione. L'obiettivo principale è Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. Giuntoli, che ha portato Osimhen al Napoli nel 2020, ha già avviato contatti con l'entourage del giocatore, ottenendo un primo assenso al trasferimento.

La clausola rescissoria di Osimhen è fissata a 75 milioni di euro, ma non è valida per i club italiani, il che implica la necessità di una trattativa diretta con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La Juventus potrebbe finanziare l'operazione attraverso la cessione di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026, ma che ha manifestato un calo di rendimento ed è stato relegato in panchina a favore di Randal Kolo Muani.

La volontà di Osimhen sarà determinante: il nigeriano non esclude un ritorno in Serie A, ma su di lui potrebbero puntare anche altri top club europei, come il Paris Saint-Germain, che già in passato hanno mostrato interesse.

La Juventus sta valutando la possibilità di affiancare Osimhen a Kolo Muani, estendendo il prestito del francese dal PSG per un'altra stagione, con opzione di acquisto. Tuttavia, la realizzazione di questi piani dipende dalla qualificazione alla Champions League, fondamentale per garantire le risorse economiche necessarie a tali investimenti.

