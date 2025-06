Formula 1, oggi in pista a Montreal: orari e diretta delle prove libere del GP del Canada

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025. Oggi, venerdì 13 giugno, si apre il weekend di gare sul circuito di Montreal, dove i team scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere.

Sotto i riflettori le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, attualmente tra le monoposto più competitive del campionato. Gli avversari cercheranno di interrompere la loro striscia di prestazioni dominanti su un tracciato tecnico e veloce come quello canadese.

Ecco il programma completo di oggi, venerdì 13 giugno, per il GP di Montreal:

Ore 19:30 – Prove Libere 1

– Prove Libere 1 Ore 23:00 – Prove Libere 2

Le sessioni di prove saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e disponibili in streaming su NOW e Sky Go. Le qualifiche e la gara di domenica saranno proposte anche in differita su TV8.