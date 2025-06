Formula 1, oggi le prove libere del GP d'Austria: orari e diretta TV

Torna il brivido della Formula 1 con le prove libere del GP d'Austria al Red Bull Ring. Oggi, venerdì 27 giugno, i motori si accendono per scaldare gli appassionati di tutto il mondo, con la McLaren pronta a confermare il suo dominio e Oscar Piastri in testa alla classifica. L’ultima gara in Canada ha già lasciato il segno: scopriamo insieme orari, diretta TV e tutte le emozioni di questa giornata che promette scintille.

Torna protagonista la Formula 1, che oggi, venerdì 27 giugno, accende i motori al Red Bull Ring con le due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2025.

I riflettori sono puntati sulla McLaren, dominatrice della stagione con sette vittorie: cinque per Oscar Piastri, attuale leader della classifica piloti, e due per Lando Norris. L'ultima gara, disputata in Canada, ha visto il successo della Mercedes con George Russell, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di squadra Kimi Antonelli, salito per la prima volta sul podio.

Più indietro le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamate a una prova convincente su un circuito tradizionalmente favorevole alla velocità e alla strategia.

Le prove libere del GP d’Austria si svolgeranno oggi, con la prima sessione alle 13:30 e la seconda alle 17:00. Entrambe saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW.

La gara di domenica 29 giugno sarà visibile in differita anche su TV8, a partire dalle 18:30.