Formula 1, GP Bahrain 2025: orari, diretta TV e streaming delle prove libere

Il Gran Premio del Bahrain 2025, quarto appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1, prende il via oggi, venerdì 11 aprile, sul circuito internazionale di Sakhir.

Orari delle Prove Libere (ora italiana)

Prove Libere 1 : 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: 17:00 - 18:00

Le sessioni si svolgeranno su un tracciato di 5,412 km, con 15 curve, noto per le sue condizioni climatiche variabili e la presenza di sabbia che può influenzare l'aderenza.

Trasmissione TV e Streaming

Diretta : Sky Sport F1 (canale 207), disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.

Differita: TV8 trasmetterà le qualifiche e la gara in differita.

Situazione in Campionato

Classifica Piloti : Lando Norris (McLaren): 62 punti Max Verstappen (Red Bull): 61 punti Oscar Piastri (McLaren): 49 punti

Classifica Costruttori : McLaren: 111 punti Mercedes: 75 punti Red Bull: 61 punti



Novità nelle Prove Libere 1

In conformità con il regolamento FIA, sei team introdurranno piloti sostitutivi nella prima sessione di prove libere:

Dino Beganovic (Ferrari) al posto di Charles Leclerc

Frederik Vesti (Mercedes) al posto di George Russell

Felipe Drugovich (Aston Martin) al posto di Fernando Alonso

Luke Browning (Williams) al posto di Carlos Sainz Jr.

Ayumu Iwasa (Red Bull) al posto di Max Verstappen

Ryo Hirakawa (Haas) al posto di Oliver Bearman

Questi cambiamenti offrono ai giovani piloti l'opportunità di acquisire esperienza in Formula 1 e ai team di valutare nuovi talenti.

Per ulteriori dettagli sul programma del weekend e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale della Formula 1.

Formula 1 GP Bahrein 2025: programma completo e diretta tv su Sky e Now - Formula 1 pronta a scendere in pista per il GP del Bahrein, quarto round del Mondiale 2025 dopo le gare in Australia, Cina e Giappone. Il Circuito Internazionale del Bahrein ospita un nuovo weekend ricco di azione, da venerdì 11 a domenica 13 aprile. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now.

Scintille tra Verstappen e Norris ai box durante il GP del Giappone - Contatto sfiorato tra Max Verstappen e Lando Norris nel GP del Giappone di Formula 1, vinto dall’olandese della Red Bull davanti proprio al pilota McLaren e al compagno di squadra Oscar Piastri. Il momento di tensione è arrivato al giro 22, durante il pit stop effettuato da entrambi con tempi rapidissimi e quasi identici.

Gp Giappone: Verstappen vince con la Red Bull, McLaren sul podio, Ferrari quarta - Max Verstappen conquista il Gp del Giappone e firma la sua prima vittoria della stagione con la Red Bull, salendo a 64 successi in carriera. L’olandese precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sul circuito di Suzuka. La Ferrari si ferma al quarto posto con Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton chiude settimo, penalizzato da una strategia poco efficace.