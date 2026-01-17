Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026: nuovo stop per l'infortunio agli addominali

Matteo Berrettini rinuncia agli Australian Open 2026 poche ore prima del debutto. Il dolore agli addominali obliqui riapre un problema già noto e costringe l’azzurro a rimandare ancora il ritorno in uno Slam.

Il rientro di Matteo Berrettini in uno Slam slitta ancora. Il tennista romano ha annunciato il ritiro dagli Australian Open 2026 poco prima dell’esordio nel torneo, che lo avrebbe visto affrontare la testa di serie numero sei Alex De Minaur.

La decisione è maturata dopo una mattinata di incertezza, culminata con la cancellazione della conferenza stampa prevista nel Media Day. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Berrettini ha spiegato di non essere in condizioni fisiche tali da sostenere una partita al meglio dei cinque set.

Leggi anche Berrettini si ritira dal torneo di Tokyo: un nuovo infortunio agli addominali

Il problema riguarda un dolore agli addominali obliqui, una zona che in passato gli ha già causato lunghi stop. Il tennista ha raccontato di aver provato a stringere i denti, ma di non sentirsi pronto a competere dopo settimane di preparazione intensa.

I primi segnali erano emersi durante la Opening Week, quando l’azzurro aveva interrotto un match contro Budkov Kjaer. Lo stesso tipo di infortunio lo aveva già fermato alle ATP Finals 2021 di Torino e agli Internazionali d’Italia della scorsa stagione.

Il forfait libera ora un posto nella parte bassa del tabellone, che verrà occupato da un lucky loser contro De Minaur. Per Berrettini si apre una nuova fase di recupero, con l’obiettivo di ridurre i tempi di stop e tornare competitivo nei prossimi appuntamenti del circuito.