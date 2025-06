Vasco Rossi annuncia 10 nuovi concerti per l'estate 2026: da Ferrara a Udine, continua il Vasco Live

Vasco Rossi sorprende i fan con 10 nuove date per l’estate 2026, tra Ferrara e Udine. Mentre il suo tour 2025 infiamma gli stadi italiani con oltre 600.000 spettatori, il Blasco conferma la sua straordinaria energia e il legame indissolubile con il pubblico. Dopo i successi recenti davanti a 77.000 fan, non resta che aspettare con ansia il prossimo capitolo di questa leggendaria avventura musicale.

Vasco Rossi non si ferma. Nel pieno del tour 2025, che sta infiammando gli stadi italiani con oltre 600.000 spettatori attesi, il rocker di Zocca annuncia a sorpresa dieci nuove date per l’estate 2026, confermando il suo legame indissolubile con il pubblico e la forza trascinante del Vasco Live.

Dopo i trionfi di Bibione, Torino, Firenze e Bologna — dove ieri ha cantato davanti a 77.000 fan e dove tornerà anche stasera — e in attesa delle tappe di Napoli, Messina e Roma, arriva la notizia che migliaia di fan aspettavano: il calendario dei nuovi concerti per il 2026.

Sono cinque le città coinvolte nel nuovo capitolo del tour:

5 e 6 giugno – Parco Urbano G. Bassani, Ferrara

12 e 13 giugno – Arena di Olbia

18 e 19 giugno – Stadio San Nicola, Bari

23 e 24 giugno – Stadio del Conero, Ancona

28 e 29 giugno – Bluenergy Stadium, Udine

Il Vasco Live 2026 proseguirà l’epico viaggio musicale iniziato nel 2024 con la storica residency a San Siro — sette date nello stesso stadio, record assoluto — e proseguito quest’anno da Nord a Sud con una potente carica emotiva che unisce intere generazioni sotto il segno della musica.

Una vera e propria festa collettiva, alimentata da canzoni che sono diventate colonne sonore della vita di milioni di italiani, e che si rinnova ogni anno con l’energia di un rito laico, condiviso e sempre più partecipato.

I biglietti per il tour 2026 saranno disponibili in anteprima per gli iscritti al Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio su vascolive.vivaticket.it.

A seguire, l’accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard inizierà mercoledì 9 luglio alle ore 12. La vendita generale sarà aperta a tutti a partire dalle ore 13 di venerdì 11 luglio.