Meteo, ondata di calore in arrivo con l'anticiclone africano Pluto: fino a 42°C in Italia

Ondata di calore in arrivo con l'anticiclone africano Pluto: fino a 42°C in Italia. L’estate più torrida degli ultimi anni si avvicina, portando temperature record e un’afa insopportabile su gran parte del Paese. Secondo Antonio Sanò di iLMeteo.it, nei prossimi giorni una massa d’aria rovente investirà il nostro territorio, mettendo alla prova resistenze e stili di vita. Prepariamoci a vivere un’estate da record, tra sfide climatiche e tanta resilienza.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo estremo con l’arrivo dell’anticiclone africano Pluto, che porterà temperature roventi e un’afa opprimente su gran parte del Paese. Si tratta dell’ennesimo episodio di un’estate che si preannuncia tra le più torride degli ultimi anni.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, nei prossimi giorni una massa d’aria bollente in arrivo dal Nord Africa travolgerà l’Italia, dopo aver già investito gran parte dell’Europa occidentale. In Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania si sono già registrati valori tra i 32°C e i 35°C, mentre in Spagna si sono toccati i 40-41°C.

Questa bolla di calore si sta ora estendendo verso il Mediterraneo, determinando un netto aumento delle temperature e condizioni di alta stabilità atmosferica, con cieli sereni e sole persistente. Il picco è atteso tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno, con punte fino a 42°C in Sardegna, Puglia e Basilicata, e valori compresi tra i 35°C e i 39°C nelle pianure del Nord e lungo il versante tirrenico.

Oltre al caldo intenso, a rendere il clima ancora più soffocante sarà un alto tasso di umidità, che farà percepire temperature ancora più elevate. Nelle stesse giornate di giovedì e venerdì, è previsto un possibile break temporalesco al Nord causato da infiltrazioni di aria fresca in quota, con il rischio di fenomeni violenti dopo giornate così calde.

Previsioni giorno per giorno:

Lunedì 23 giugno Nord: soleggiato e caldo in aumento, locali rovesci sulle Alpi. Centro: cielo sereno e temperature elevate. Sud: sole prevalente e clima in ulteriore riscaldamento.

Martedì 24 giugno Nord: sole e caldo sempre più intenso. Centro: condizioni stabili con caldo diffuso. Sud: cieli sereni e temperature elevate.

Mercoledì 25 giugno Nord: soleggiato e afoso. Centro: caldo torrido con cielo limpido. Sud: condizioni stabili e molto calde.

Tendenza: giovedì sarà il giorno più caldo della settimana, seguito da un possibile calo termico temporaneo al Nord accompagnato da forti temporali.