Juventus, conferma ufficiale: Igor Tudor resta allenatore anche per la stagione 2025-2026

La Juventus ha ufficialmente confermato: Igor Tudor continuerà a guidare i bianconeri anche nella stagione 2025-2026. L’annuncio, dato dal nuovo direttore generale Damien Comolli durante la presentazione ufficiale, sottolinea la fiducia nel tecnico croato, che ha portato il club in Champions League e raggiunto importanti traguardi. Con Tudor al timone, il futuro della Vecchia Signora si prospetta ancora più entusiasmante, pronta a scrivere nuovi capitoli di successi e ambizioni.

Igor Tudor sarà alla guida della Juventus anche nella prossima stagione. L'annuncio è arrivato oggi, martedì 10 giugno, direttamente da Damien Comolli, nuovo direttore generale del club bianconero, durante la sua conferenza stampa di presentazione.

Tudor, subentrato dopo l’esonero di Thiago Motta, ha centrato l’obiettivo qualificazione in Champions League grazie al quarto posto in classifica, conquistato all’ultima giornata di campionato. Il suo lavoro ha convinto la dirigenza, che ha scelto di proseguire con lui anche nella stagione 2025-2026.

"Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per il Mondiale per Club e per la prossima stagione", ha dichiarato Comolli. "Ho già comunicato questa decisione a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un club di altissimo livello e intorno a noi ci sono sempre molte speculazioni, ma voglio ribadire con chiarezza che Tudor resterà il nostro allenatore anche per la stagione 2025-2026 e spero anche oltre".

Comolli arriva dal Tolosa, lasciato per assumere il nuovo ruolo alla Juventus, e ha voluto subito mettere un punto fermo sul progetto tecnico per il futuro bianconero, confermando la fiducia nel tecnico croato.