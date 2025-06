Al Bano replica alle critiche: Polemiche inventate per fare click, io non ho offeso nessuno

Il cantante si difende con fermezza, sottolineando come l’ironia sia il sale della vita e che chi non la comprende rischia di perdere il senso dell’umorismo. La sua versione dei fatti mette in discussione le interpretazioni distorte, ricordandoci che spesso le polemiche nascono da malintesi o cattiva volontà. Alla fine, la verità è sempre dalla parte di chi sa ascoltare e capire.

Al Bano risponde con fermezza alle polemiche nate sui social e su alcuni siti di informazione, in seguito a un episodio avvenuto durante un suo concerto a Carbonia, in Sardegna. Il cantante è finito al centro di una controversia mediatica per una battuta rivolta a una spettatrice colta da malore, che secondo alcuni sarebbe stata offensiva.

"L'ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente", ha dichiarato l'artista all’agenzia Adnkronos.

Durante l'esibizione di sabato scorso, una donna si è sentita male tra il pubblico. In un video diventato virale, si vede Al Bano interrompere il concerto per prestare attenzione alla spettatrice, chiamandola per nome: "Vieni qui, vieni qui Deborah", ha detto cantando. Quando la donna si è ripresa, ha aggiunto ironicamente: "Deborah, non vorrei aggiungere nient'altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo". Ha poi concluso con un affettuoso "ti vogliamo bene", accolto da un applauso generale.

"La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno – ribadisce Al Bano – ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l'offesa?", ha commentato, respingendo l’idea di aver mancato di rispetto.

Il cantante ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto: "Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l'ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico. Ma cosa deve fare di più una persona?", ha chiesto con tono accorato.

"Meno male che il pubblico ha risposto alla grande e ha capito la mia battuta. A Carbonia in piazza c'erano 10mila persone, per me è questo quello che conta", ha concluso Al Bano.