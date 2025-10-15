Milano, 29enne uccisa dal compagno: tenta il suicidio dopo il delitto

Tragedia nella tarda serata di martedì a Milano, dove un uomo di 52 anni ha ucciso la compagna di 29 e poi ha tentato di togliersi la vita. L’autore del gesto è Gianluca Soncin, originario di Biella, attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è Pamela Genini, nata a Bergamo. La giovane avrebbe manifestato la volontà di interrompere la relazione, circostanza che avrebbe scatenato la furia dell’uomo. Soncin l’avrebbe trascinata sul balconcino dell’appartamento di via Iglesias, dove vivevano insieme, e lì l’avrebbe accoltellata a morte.

Leggi anche Lady Gaga infiamma Milano: sul set segreto de 'Il Diavolo veste Prada 2' tra moda e mistero

Prima del dramma, la ragazza aveva chiesto aiuto al suo ex compagno, che ha immediatamente dato l’allarme contattando la polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato la donna senza vita e l’uomo ferito, dopo il tentativo di suicidio.

Il 52enne, sottoposto a interrogatorio dal pubblico ministero di turno, ha scelto di non rispondere alle domande. La Procura di Milano sta valutando il fermo mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.