Rosa Alfieri : Giovane trovata morta nel Napoletano, forse strangolata

E' stato trovato all'interno dell'abitazione di un vicino di casa, il corpo senza vita di una ragazza di 23 anni. La tragedia nel centro antico di Grumo Nevano, nel. I Carabinieri non escludono al momento alcuna pista. L'ipotesi per ora prevalente, secondo quanto si apprende, è che ladonna possa essere stata. Si sta cercando un uomo.

Il corpo senza vita di una ragazza di 23 anni, Rosa Alfieri, è stato ritrovato all'interno della casa di un vicino, a Grumo Nevano. Si ipotizza che possa essere stata strangolata. Le indagini sono svolte dai carabinieri che cercano un uomo. Finora non è stata confermata la voce di violenze sessuali che la donna avrebbe subito. Non ci sono ferite da proiettile o tagli sul corpo della vittima.

La tragedia è avvenuta in un palazzo di via Risorgimento, nel centro storico della città. Davanti all'edificio si è formato un gruppo di persone, amici e conoscenti della Giovane vittima, chiedendosi con sgomento le ragioni di una morte inspiegabile. Domande che in tanti si pongono anche sui social interrogandosi sull'ennesimo femminicidio.

La 23enne viveva in un appartamento al primo piano del vecchio palazzo, insieme alla sua famiglia. Ragazza riservata, bella e dal sorriso solare. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che era stato recentemente occupato dall'uomo che ora è ricercato dalla polizia. Si tratterebbe di un Giovane che, secondo alcuni testimoni, sarebbe uscito frettolosamente dal palazzo.

