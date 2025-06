Incidente mortale a Chieti: 4 vittime, tra cui un geometra 27enne e tre fratelli anziani

Un tragico incidente stradale ha strappato quattro vite nel pomeriggio dell’8 giugno 2025 sulla statale 656, nel tratto dietro lo stadio Guido Angelini, a Chieti. Il bilancio è pesante: tre fratelli ultraottantenni originari di Guardiagrele e un giovane di 27 anni.

Thomas Bojano, 27enne geometra residente a Lettomanoppello (Pescara), stava guidando una Bmw quando, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, ha impegnato un sorpasso in una zona a linea continua. Ha invaso la corsia opposta ed è avvenuto l’impatto frontale con una Toyota Urban Cruiser.

Leggi anche Incidente a Mugnano di Napoli: tre giovani in scooter contro due auto, gravi in ospedale

A bordo della Toyota c’erano i fratelli Sergio (83 anni, ex medico ospedaliero), Maria (82 anni) e Bianca (circa 80 anni) Liberatoscioli. Tutti e tre sono deceduti sul colpo.

Thomas, trasportato in codice rosso all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara, è spirato poco dopo l’arrivo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Una terza vettura, una Ford Fiesta, che seguiva la Bmw, ha urtato il retro dell’auto protagonista dell’impatto. Il conducente, un 24enne teatino, e la sua fidanzata sono miracolosamente rimasti illesi. Lui ha fornito ai soccorritori una ricostruzione utile della dinamica.

I Vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia locale di Chieti hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere e chiudere la strada al chilometro 0,400 in entrambe le direzioni per i rilievi.

Gli accertamenti della procura di Chieti puntano a un sorpasso azzardato come causa scatenante del dramma. Le autorità hanno sequestrato i tre veicoli coinvolti e il telefono di Thomas, per l’esame tossicologico.

Guardare le comunità di Guardiagrele, in lutto per i fratelli Liberatoscioli, e Sulmona, sconvolta dalla perdita del giovane geometra, fa capire la portata emotiva di questo evento tragico.