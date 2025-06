Meteo, caldo africano in intensificazione: ondata di calore fino a 40°C su gran parte d'Italia

Caldo africano in intensificazione: un’ondata di calore fino a 40°C si abbatte su gran parte d’Italia, con temperature roventi e scarsissime piogge. L’anticiclone africano si rafforza, creando un blocco atmosferico che promette giornate torride da domenica 8 giugno. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, questa configurazione sinottica prevede la distensione del promontorio caldo, annunciando un’estate anticipata e infuocata.

L’anticiclone africano torna a dominare il Mediterraneo e prepara una nuova, intensa ondata di calore destinata a colpire l’Italia a partire da domenica 8 giugno. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, si formerà un vero e proprio blocco atmosferico che porterà temperature roventi e assenza di piogge per diversi giorni.

La configurazione sinottica prevista prevede la distensione dell’alta pressione subtropicale dal Nord Africa fino alla Scandinavia, coinvolgendo gran parte dell’Europa e posizionando l’Italia nel cuore di questa vasta cupola anticiclonica. Le condizioni meteo resteranno quindi stabili, con cielo sereno e assenza quasi totale di precipitazioni.

Già nella giornata di oggi è previsto sole su quasi tutto il territorio nazionale, con l’unica eccezione di possibili temporali pomeridiani sulle Alpi centro-orientali, in possibile sconfinamento sulle pianure friulane.

La prossima settimana prenderà il via con un’anomala intensificazione del caldo, con temperature ben oltre le medie stagionali. Da martedì 10 giugno in poi si attendono picchi di 36-37°C in regioni come Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, con valori che potrebbero toccare anche i 40°C nelle aree interne delle due Isole Maggiori.

L’afa sarà in aumento anche nelle principali città del Centro-Nord, dove si raggiungeranno facilmente i 33-34°C a Milano, Bologna e Roma. Questa situazione è destinata a durare almeno fino a domenica 15 giugno, senza segnali di cambiamento prima della fine del mese.

Nel dettaglio:

Domenica 8 giugnoNord: soleggiato e molto caldo, isolati temporali su Dolomiti e alte pianure friulane.Centro: cieli sereni e temperature in aumento.Sud: caldo intenso, punte elevate su Sicilia, Basilicata e Puglia.

Lunedì 9 giugnoNord: soleggiato, ma con lieve attenuazione del caldo.Centro: cielo sereno e leggera diminuzione termica.Sud: stabile, ma con temperature leggermente più contenute.

Martedì 10 giugnoNord: cieli sereni e nuovo rialzo termico.Centro: sole e caldo intenso.Sud: sole prevalente e temperature in forte aumento.

Tendenza: nella seconda parte della settimana è attesa una nuova fiammata africana, con caldo in ulteriore intensificazione su tutto il territorio nazionale.