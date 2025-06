Gauff trionfa al Roland Garros 2025: la rivincita sulla terra e le critiche di Panatta tornano virali

Gauff trionfa al Roland Garros 2025, scrivendo una pagina memorabile di storia tennistica. Con coraggio e determinazione, la giovane statunitense supera le sfide sulla terra rossa, rispondendo alle critiche di Panatta e dimostrando di essere pronta a conquistare il mondo. La sua vittoria, ricca di emozioni e talento, segna un nuovo capitolo nel suo percorso e riaccende l’entusiasmo degli appassionati. La finale, disputata sabato 7 giugno, resterà impressa come un’epica rivincita.

Coco Gauff ha conquistato il suo primo titolo al Roland Garros, superando in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7(5), 6-2, 6-4. La ventunenne americana è diventata la prima statunitense a vincere il torneo parigino dal 2015, quando ci riuscì Serena Williams, e la più giovane a farlo dai tempi della stessa Serena nel 2002.

La finale, disputata sabato 7 giugno sul Court Philippe-Chatrier, ha visto Gauff rimontare dopo aver perso il primo set al tie-break. Con determinazione e intelligenza tattica, ha dominato i successivi due set, approfittando anche dei numerosi errori non forzati di Sabalenka, ben 51 in totale. La vittoria rappresenta il secondo titolo Slam per Gauff, dopo l'US Open 2023, anch'esso vinto contro Sabalenka.

Il trionfo di Gauff ha suscitato numerose reazioni sui social, soprattutto in riferimento alle critiche mosse da Adriano Panatta poche settimane prima. Dopo la sconfitta dell'americana nella finale degli Internazionali d'Italia contro Jasmine Paolini, l'ex campione italiano aveva dichiarato: "Gauff ha perso senza intelligenza. Sono tenniste fatte in laboratorio, non cambia mai espressione durante il match. Lei, o chi le sta accanto, non capisce che bisogna cambiare modo di giocare. Una giocatrice di quel livello dovrebbe cambiare allenatore".

Panatta aveva inoltre aggiunto: "Gauff è programmata per giocare sul cemento. Imparare a giocare sulla terra battuta non fa mica male. Ha fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate. Ormai insegnano solo a tirare forte senza pensare. Il 95% delle giocatrici gioca come Gauff, vince chi sbaglia meno: è una noia mortale. Mi diverto a guardare la Paolini perché pensa e fa giocare male queste giocatrici... vabbeh, giocatrici... capaci di giocare solo in una maniera..."

In difesa di Gauff era intervenuta proprio Paolini, che aveva dichiarato: "Quanti anni ha Coco? 21? Ha vinto uno Slam. Credo ci sia poco da criticare onestamente. È una ragazza giovanissima, una grande atleta, molto influente nel nostro sport. Una grande personalità. Credo che porti solo cose positive al tennis".

Il successo di Gauff al Roland Garros rappresenta una risposta concreta alle critiche ricevute e conferma la sua crescita come giocatrice completa, capace di adattarsi a diverse superfici e di affrontare le sfide con maturità e determinazione.