Panatta: Al Roland Garros sarà sfida tra Sinner e Alcaraz, sono di un altro livello

"In vista di Parigi considero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz un livello superiore rispetto a tutti gli altri. C'è un grande divario tra loro due e il resto del circuito. In questo contesto, Musetti può provare a inserirsi. Zverev non mi convince, Tsitsipas si è perso, Medvedev non è più quello di un tempo. Molto dipenderà dal tabellone, ma prevedo una finale simile a quella di Roma".

Sinner e Alcaraz favoriti a Parigi, Musetti possibile outsider

Così Adriano Panatta ha commentato ai microfoni dell'Adnkronos l’avvicinamento al Roland Garros, in programma a giugno. L’ex campione ha poi analizzato la recente prestazione di Sinner agli Internazionali di Roma, ricordando i tre mesi di stop forzato: "Ha subito una grande ingiustizia, ma arrivare in finale è stato un grande traguardo. Alcaraz, sulla terra, è il più forte. Lo ha ammesso anche Jannik, che invece domina sul cemento".

"Ieri nel primo set erano entrambi molto tesi, pochi colpi buoni. Dopo aver vinto il primo set, Alcaraz si è sciolto e ha espresso il suo miglior tennis. I due set point persi da Sinner? Un rimpianto, ma può succedere. Fa parte del gioco", ha aggiunto Panatta.

Barazzutti: "Bilancio positivo per Sinner, Alcaraz il più forte su terra"

Anche Corrado Barazzutti ha detto la sua: "Sinner ha disputato un gran torneo, considerando lo stop di tre mesi. Si è preparato bene, ma restare fuori dall’agonismo non aiuta. Contro Ruud ha mostrato un ottimo tennis. Roma è un torneo importante, e lui lo ha affrontato nel modo giusto. I set point sprecati? Non significa che avrebbe vinto. Ha vinto Alcaraz, il più forte sulla terra in questo momento".

Guardando al Roland Garros, Barazzutti ha elencato i suoi favoriti: "Per l’Italia vedo Sinner e Musetti. Alcaraz è tra i principali candidati, insieme a Ruud che si esprime sempre bene sulla terra. Djokovic e Medvedev restano incognite, ma questi quattro sono i più accreditati per arrivare in fondo".

Paolini protagonista a Roma: doppio e singolare da campionessa

Sulla straordinaria vittoria di Jasmine Paolini, Panatta ha aggiunto: "È una giocatrice intelligente, con grande tattica. Non molla mai una palla ed è stata eccezionale nel vincere sia in doppio che in singolare".

Barazzutti ha sottolineato l’importanza della coppia Errani-Paolini: "Sara è tra le migliori doppiste della storia, accanto alle Williams. Jasmine è una fuoriclasse, sta emergendo come una vera campionessa. Oggi è tra le più forti al mondo e merita ogni riconoscimento".