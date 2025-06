Roland Garros 2025, Musetti nella storia: primo italiano nei quarti di tutti i tornei su terra

Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina di storia del tennis italiano con una prestazione straordinaria al Roland Garros. L’azzurro ha battuto Holger Rune negli ottavi di finale, conquistando un primato mai raggiunto prima da un tennista italiano: è il primo a centrare i quarti di finale in tutti i grandi tornei su terra battuta nella stessa stagione.

Un traguardo che valorizza ulteriormente l’anno eccezionale di Musetti, sempre più protagonista assoluto del tennis internazionale. Il 2025 si sta rivelando una stagione da incorniciare per il tennista toscano, che sulla terra rossa dimostra ancora una volta di sentirsi a proprio agio come pochi altri.

Dopo aver conquistato una splendida medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi – condividendo il podio con Alcaraz e Djokovic – Musetti ha raggiunto risultati di altissimo livello nei tornei più importanti su questa superficie. A Montecarlo ha disputato una finale entusiasmante, poi persa proprio contro Alcaraz. A seguire, sono arrivate le semifinali a Madrid (sconfitto da Draper) e a Roma, dove ancora una volta ha dovuto arrendersi allo spagnolo numero uno del mondo.

Ora il percorso al Roland Garros lo mette di fronte a Frances Tiafoe, americano ostico e imprevedibile, in un match che può valere la semifinale sotto la Tour Eiffel e punti fondamentali nella corsa verso le ATP Finals di Torino. Un obiettivo sempre più concreto, come confermato dal coach Simone Tartarini: "Ci pensiamo, Lorenzo lo faceva già l’anno scorso quando era quindicesimo nel ranking, e sarebbe sbagliato non farlo ora. È un obiettivo importante. Ora è sesto nella race, è giusto farci un pensiero", ha dichiarato ad Adnkronos.