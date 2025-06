Isola dei Famosi, dopo 30 giorni: quanti chili hanno perso i naufraghi? Il racconto toccante di Adinolfi svela le sfide di questa avventura estrema. Tra fame, fatica e privazioni, i concorrenti stanno vivendo un cambiamento profondo, che va oltre l’aspetto fisico. Il profilo ufficiale del programma, condotto da Veronica Gentili, ha pubblicato aggiornamenti sorprendenti: scopriamo insieme quanto questa esperienza sta trasformando i protagonisti.

Sono trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras per i concorrenti dell’Isola dei Famosi e i primi effetti della sopravvivenza iniziano a diventare evidenti. Tra fame, stanchezza e privazioni quotidiane, i naufraghi stanno affrontando un cambiamento profondo, non solo interiore ma anche fisico.

Il profilo ufficiale del programma, condotto da Veronica Gentili, ha pubblicato una serie di immagini che mostrano il “prima e dopo” dei concorrenti, sottolineando le trasformazioni vissute durante il primo mese. "È passato un mese da quando i primi naufraghi sono sbarcati sull’Isola: un percorso intenso, che li sta trasformando dentro e fuori", si legge nel post social della trasmissione.

Tra i volti più cambiati c’è quello di Mario Adinolfi, che ha affrontato in diretta un momento molto personale, condividendo il suo percorso e i risultati raggiunti: ha perso 12 chili da quando è arrivato sull’Isola. Un traguardo che per lui rappresenta molto più di una semplice perdita di peso.

Il giornalista ha raccontato con emozione le ragioni più profonde che lo hanno portato a lottare con il proprio corpo: la morte della sorella, suicidatasi a 22 anni, ha lasciato in lui una ferita difficile da rimarginare. "Ogni anno ingrassavo di 5 kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede. Non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso", ha dichiarato davanti alle telecamere.

Tra gli altri concorrenti che hanno mostrato i primi segnali di cambiamento ci sono anche Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. Teresanna, nel corso della puntata andata in onda mercoledì 4 giugno, ha ammesso di aver infranto il regolamento nascondendo una polpetta per mangiarla più tardi. Un piccolo gesto che evidenzia quanto la fame sia ormai diventata una delle prove più dure da affrontare in Honduras.