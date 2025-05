Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me

Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta. “Mi sono buttato in questa esperienza con coraggio e determinazione”, ha dichiarato Famao alle telecamere Mediaset. “Ma le cose non sono andate come speravo: non dormo, non mangio e mi sento completamente confuso. Non sono lucido”. L’artista ha poi aggiunto: “Sembra che anche tutti gli animali ce l’abbiano con me. Ho evitato di entrare nelle dinamiche del gruppo, perché non mi appartengono. Ho deciso di lasciare l’Isola”.

Nato a Gela, Angelo Famao ha 29 anni ed è uno dei volti più noti della scena neomelodica italiana, nonostante non abbia origini campane. La passione per la musica napoletana lo ha portato al successo nel 2018 con il brano Tu si’ a fine do’ munno, che ha superato 125 milioni di visualizzazioni su YouTube, conquistando il disco d’oro e il doppio platino. Famao è noto per la sua energia sul palco e la forte connessione con il pubblico. La partecipazione al reality rappresentava per lui una sfida personale, ma il disagio vissuto durante le prime giornate lo ha spinto a prendere la drastica decisione di abbandonare. Lunedì 12 maggio, durante la nuova puntata, saranno svelati ulteriori dettagli sul suo ritiro.

