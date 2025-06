Norvegia travolge l'Italia 3-0: qualificazione ai Mondiali 2026 subito in salita

Disfatta per l’Italia all’esordio nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: la Norvegia vince 3-0 e mette subito in difficoltà il cammino azzurro verso la fase finale del torneo.

A Oslo, la squadra di casa impone il proprio ritmo sin dai primi minuti. Il vantaggio arriva al 14’ con Sørloth, abile a finalizzare una manovra ben costruita. Al 34’ è Nusa a raddoppiare con un destro preciso, mentre al 42’ Haaland chiude i conti con il tris che taglia le gambe agli azzurri già prima dell’intervallo.

La Norvegia domina in ogni zona del campo e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione, guidando ora il girone con 9 punti e una differenza reti di +10. Solo la prima classificata accede direttamente al Mondiale.

L’Italia, che giocava la sua prima partita del girone, resta ferma a zero punti e con una differenza reti di -3, un dato già pesante in vista di eventuali arrivi a pari punti. Una situazione che rende probabile il ricorso ai playoff per sperare ancora nella qualificazione.

Nel gruppo I sono presenti anche Estonia, Israele e Moldavia. La prossima sfida sarà già decisiva per gli uomini del commissario tecnico, chiamati a reagire dopo un debutto da dimenticare.