Italia travolta 4-1 dalla Norvegia: azzurri ai playoff Mondiali 2026

L’Italia cede 4-1 alla Norvegia nello stadio di Milano nella sfida valida per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Un risultato che conferma il secondo posto degli azzurri con 18 punti e l’accesso ai playoff di primavera, mentre la Norvegia chiude al comando con 24 punti conquistando il pass diretto per la fase finale.

La situazione in classifica era chiara già prima del fischio d’inizio. Per centrare il primo posto, la Nazionale avrebbe dovuto imporsi con nove gol di scarto, un’impresa impossibile. Nonostante ciò, la squadra di Gattuso parte con il piglio giusto e al minuto 11 si porta in vantaggio grazie a Esposito, abile a trasformare il cross di Dimarco con una girata precisa. Gli azzurri gestiscono meglio il gioco nel primo tempo, mantenendo il controllo del possesso senza però riuscire a incidere con decisione.

Nella ripresa il copione cambia completamente. La Norvegia, fin lì poco pericolosa, aumenta l’intensità e mette pressione alla difesa italiana. Dopo un primo squillo di Sorloth, è Nusa a riaprire la gara al 63’: accelerazione personale, doppio passo su Politano e sinistro potente che sorprende Donnarumma per l’1-1.

Nel finale arriva la svolta definitiva. Tra il 78’ e il 79’ Haaland si prende la scena con una doppietta devastante: prima un sinistro al volo imparabile, poi l’inserimento vincente su assist di Thorsby che vale il 3-1. In pieno recupero, Strand Larsen firma il poker che chiude il match e certifica l’accesso della Norvegia ai Mondiali.

Gli azzurri si preparano ora ai playoff, il cui sorteggio degli accoppiamenti è fissato per giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo.