Elena Santarelli si schiera contro lo sharenting: Se mostrassi mia figlia guadagnerei il doppio, ma non lo faccio

Elena Santarelli si schiera contro lo sharenting, sottolineando il valore della privacy dei figli. La showgirl, nota per la sua sincerità, ha affermato di poter guadagnare di più condividendo immagini di sua figlia, ma sceglie di rispettare la loro intimità. In un mondo dove la condivisione è diventata routine, il suo messaggio invita a riflettere sui rischi e sugli aspetti etici di questa pratica. “Se mostrassi mia figlia, guadagnerei il doppio, ma non lo faccio”, conclude con fermezza.

Elena Santarelli ha espresso un'opinione netta sul fenomeno dello sharenting, ovvero la condivisione sui social delle immagini dei propri figli da parte di genitori e influencer. In un post pubblicato sul suo profilo, la showgirl ha criticato apertamente chi coinvolge i bambini in contenuti sponsorizzati, mettendo al centro la loro immagine per promuovere prodotti commerciali.

“Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio”, ha scritto Santarelli, sottolineando come la scelta di non esporre la propria famiglia derivi da un principio di tutela e rispetto verso i minori. “Non è divertente per me vedere queste scene”, ha aggiunto, riferendosi in particolare a video di mamme influencer che usano i figli per pubblicizzare prodotti, come quelli per la cura della pelle.

“I bambini devono fare i bambini. È difficile essere genitori, ma qualcuno deve farlo. Il nostro compito è educarli e farli giocare, non renderli protagonisti di campagne pubblicitarie”, ha scritto la conduttrice televisiva, madre di due figli: Giacomo, 15 anni, e Greta Lucia, 9.

Santarelli ha poi ipotizzato uno scenario futuro in cui molti di questi ragazzi potrebbero ribellarsi a questa esposizione precoce. “Tra qualche anno, tanti di questi bambini porteranno in tribunale i loro genitori e spero che vengano risarciti”, ha dichiarato, ribadendo la sua volontà di non monetizzare l'immagine della propria famiglia.

“Se mostrassi mia figlia, forse, guadagnerei il doppio, ma ho deciso di non farlo e sono felice così. Credo di fare la cosa giusta per lei e per noi”, ha concluso con decisione, riaffermando la scelta di mantenere un profilo riservato e di non coinvolgere i figli nel mondo social.