Antonio Zequila contro Elena Santarelli, scontro dopo Belve e accuse sul soprannome Er Mutanda

Antonio Zequila attacca Elena Santarelli dopo le sue parole a Belve sul soprannome nato all’Isola dei Famosi, accusandola di averlo offeso ancora e chiedendo senza successo un diritto di replica.

Nuovo capitolo nello scontro tra Antonio Zequila ed Elena Santarelli, riacceso dopo l’intervista della showgirl nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. L’attore ha reagito pubblicamente sui social, criticando le parole pronunciate in tv e chiedendo spazio per replicare.

Attraverso alcuni post su Instagram, Zequila ha lamentato di essere stato nuovamente preso di mira durante la trasmissione. Ha ricordato anche un precedente episodio legato a un’intervista a Pappalardo, sostenendo di essere stato più volte citato in modo offensivo senza avere possibilità di difendersi. Per questo motivo ha chiesto esplicitamente il diritto di replica alla giornalista.

Non ricevendo risposta, l’attore ha alzato i toni con un secondo intervento, entrando nel merito delle dichiarazioni di Santarelli e attaccandola direttamente. Le sue parole sono state particolarmente dure, con riferimenti personali e critiche esplicite, poi in parte rimosse dallo stesso Zequila, che ha cancellato il testo lasciando solo l’immagine dell’intervista.

Tutto nasce dalle dichiarazioni di Elena Santarelli, che durante la puntata ha ripreso il soprannome “Er Mutanda”, nato ai tempi de L’Isola dei Famosi. Interpellata da Fagnani, ha rivendicato con leggerezza quella definizione, ricordando il celebre costume bianco indossato da Zequila durante il reality.

La showgirl ha spiegato che quel tipo di costume richiede sicurezza e presenza, lasciando intendere che non tutti possano permetterselo. Di fronte alle osservazioni della conduttrice sul fatto che quel soprannome abbia avuto conseguenze sulla vita dell’attore, Santarelli ha risposto con tono ironico, accennando alla possibilità di chiedere scusa.