Musetti costretto al ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz

L’epica semifinale del Roland Garros 2025 tra Musetti e Alcaraz si è conclusa inaspettatamente, lasciando il pubblico senza parole. Dopo due ore e venticinque minuti di battaglia emozionante, il talento toscano ha dovuto rinunciare per un infortunio al inizio del quarto set. Un colpo duro per Lorenzo, che aveva dimostrato tutta la sua grinta e determinazione. Ma questa partita rimarrà impressa come esempio di passione e coraggio nel mondo del tennis.