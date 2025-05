Berrettini costretto al ritiro per infortunio contro Ruud agli Internazionali d'Italia 2025

Home / Social News / Berrettini costretto al ritiro per infortunio contro Ruud agli Internazionali d'Italia 2025

Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro dagli Internazionali d’Italia 2025 a causa di un nuovo infortunio. Il tennista romano ha lasciato il campo durante il secondo turno del Masters 1000 di Roma, martedì 12 maggio, dopo aver perso il primo set 7-5 contro Casper Ruud.

Un primo set combattuto, poi il ritiro improvviso

Berrettini era tornato in campo dopo lo stop per un problema agli addominali che lo aveva già costretto a saltare il torneo di Madrid. Contro Ruud, specialista della terra rossa e recente vincitore del suo primo Masters 1000 proprio nella capitale spagnola, l’azzurro ha giocato un primo set intenso, regalando momenti di grande tennis e dimostrando una buona tenuta fisica iniziale.

Il match è rimasto in equilibrio fino al decimo game, quando il norvegese ha piazzato il break decisivo e ha chiuso il parziale sul 7-5. Il secondo set è durato solo due game: Berrettini ha subito un break in apertura e, poco dopo, ha deciso di interrompere l’incontro, alzando bandiera bianca tra gli applausi del pubblico romano.

Ancora una battuta d’arresto per il campione italiano, che resta perseguitato dagli infortuni proprio nei momenti chiave della stagione. Restano da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni sul circuito.

Altri aggiornamenti su Berrettini

Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma

Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo.

Berrettini pronto per gli Internazionali d'Italia 2025: Sto bene, ma ho visto i fantasmi. Con Fognini voglio vincere

Matteo Berrettini ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per un problema all’addome.

Berrettini in dubbio per gli Internazionali d'Italia: Farò di tutto per esserci

Preoccupazione per Matteo Berrettini dopo il ritiro dal Masters 1000 di Madrid a causa di un problema agli addominali.