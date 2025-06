Musetti-Alcaraz al Roland Garros: orario, precedenti e dove vedere la semifinale in diretta

L’ardente sfida tra Musetti e Alcaraz al Roland Garros promette emozioni intense e colpi di scena. Oggi, venerdì 6 giugno, i due talenti si sfidano per un posto in finale in uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Con l’attenzione puntata su questa semifinale, scopri orario, precedenti e dove seguire in diretta questa emozionante sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano. Restate con noi per non perdervi nulla!