Djokovic-Zverev oggi al Roland Garros: orario, precedenti e diretta TV

Oggi al Roland Garros, il campo si accende con la sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev nei quarti di finale. Mentre i fan attendono con trepidazione, il vincitore potrebbe incontrare Jannik Sinner in semifinale. Scopri orari, precedenti e come seguire la diretta TV di questo emozionante incontro!

Al Roland Garros 2025 è tempo di grandi sfide: oggi, mercoledì 4 giugno, Novak Djokovic affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo parigino, secondo Slam stagionale dopo gli Australian Open conquistati da Jannik Sinner.

Il vincente dell’incontro potrebbe incrociare proprio il tennista italiano in semifinale, qualora Sinner superasse Aleksandr Bublik nel suo match dei quarti.

Leggi anche Aryna Sabalenka difende Novak Djokovic: Lasciategli mostrare la sua grandezza

Djokovic arriva a questo appuntamento dopo un percorso impeccabile: il campione serbo ha eliminato McDonald, Moutet, Misolic e, agli ottavi, Cameron Norrie senza cedere nemmeno un set. Più tortuoso il cammino di Zverev, che ha avuto la meglio su Tien, De Jong, Cobolli e Griekspoor, ritiratosi dopo un solo set a causa di un infortunio.

Il match tra Djokovic e Zverev è in programma oggi nella sessione serale sul campo centrale Philippe-Chatrier, con inizio previsto per le ore 20:15.

I due tennisti si sono affrontati cinque volte in carriera: il bilancio è a favore di Zverev, avanti 3-2. L’ultimo precedente risale alla semifinale degli Australian Open, dove Djokovic fu costretto al ritiro per un problema fisico.

Dove vedere Djokovic-Zverev in TV e streaming: la partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky. Lo streaming sarà accessibile tramite le piattaforme Sky Go, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.