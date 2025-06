Sabrina Carpenter svela il vero significato di Manchild: non è una frecciatina all'ex

Home / Social News / Sabrina Carpenter svela il vero significato di Manchild: non è una frecciatina all'ex

Sabrina Carpenter svela il vero significato di Manchild, sfatando ogni fraintendimento: non si tratta di una frecciatina a un ex, ma di una riflessione ironica sulla giovinezza e le relazioni. La cantante ha condiviso con sincerità come il brano sia nato in modo spontaneo, durante un giorno di lavoro con i suoi collaboratori. Un esempio di autenticità che rende ancora più speciale questa canzone, invitandoci a riscoprire il valore delle emozioni genuine.

Sabrina Carpenter ha chiarito le voci che circolavano sul suo nuovo singolo "Manchild", spiegando che il brano non è una frecciatina a un ex, ma una riflessione ironica sulla giovinezza e le relazioni. La cantante ha condiviso su Instagram che la canzone è nata in modo spontaneo durante un martedì con i collaboratori Amy Allen e Jack Antonoff, poco dopo aver completato il suo sesto album, Short n' Sweet. Carpenter ha descritto quel giorno come "il miglior martedì casuale della mia vita", sottolineando quanto sia stato divertente scrivere il pezzo. Leggi anche Sabrina Carpenter diventa un Funko Pop! Nonostante i testi sembrino indirizzati a una figura immatura e assente emotivamente, Carpenter ha precisato che "Manchild" rappresenta il periodo confuso ma divertente della giovane età adulta, piuttosto che essere un attacco personale. Ha aggiunto che la canzone suona come "l'incarnazione musicale di un affettuoso occhiolino" e che evoca "un viaggio estivo senza fine", motivo per cui ha voluto condividerla con i fan in questo periodo. Le speculazioni dei fan che il brano fosse rivolto all'ex Barry Keoghan sono state smentite. Carpenter e Keoghan hanno avuto una breve relazione iniziata nel 2023, con l'attore che ha anche recitato nel video musicale di "Please Please Please". Tuttavia, la cantante non ha menzionato direttamente nessun ex nella canzone o nel suo post su Instagram. "Manchild" è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming, e il video musicale è stato pubblicato il 6 giugno su YouTube.

Sabrina Carpenter - Manchild (Official Video)