Sabrina Carpenter racconta il blonde moment con Taylor Swift durante il mash-up dell'Eras Tour

Nel quarto episodio di The End of an Era su Disney+, Sabrina Carpenter svela il divertente “blonde moment” vissuto con Taylor Swift durante il soundcheck del mash-up al Caesars Superdome. Tra risate e imprevisti, le due star hanno trasformato un intoppo in un momento memorabile, dimostrando che anche i momenti più imprevedibili possono diventare grandi ricordi. La loro complicità sul palco ha reso ancora più speciale questa performance, lasciando tutti senza parole.

Nel quarto episodio della docuserie The End of an Era disponibile su Disney+, Sabrina Carpenter ripercorre un retroscena legato alla preparazione di un mash-up con Taylor Swift, provato e poi portato sul palco al Caesars Superdome di New Orleans nell’ottobre 2024.

La performance univa “Espresso”, “Is It Over Now?” e “Please Please Please”, costruendo un medley pensato per far dialogare i brani tra loro. Carpenter racconta che, quando Swift le inviò una prima versione dell’idea, non colse subito il nesso che rendeva l’incastro particolarmente efficace.

Leggi anche Taylor Swift conquista la Billboard Hot 100: i primi 12 posti sono tutti suoi

La cantante spiega di aver realizzato solo all’ultimo momento perché la scelta di inserire “Is It Over Now?” tra le sue canzoni funzionasse così bene: il riferimento alle “takeout coffee” nel testo si agganciava naturalmente all’immaginario di “Espresso”, dettaglio che le sarebbe “scattato” in mente mentre era in auto diretta allo stadio.

Nel racconto di Carpenter, quella presa di coscienza tardiva è diventata il suo “big blonde moment”, arrivato dopo circa un giorno di ritardo rispetto a quando avrebbe voluto. Swift, dal canto suo, reagisce sottolineando la coincidenza tecnica tra i pezzi: stesso ritmo e stessa tonalità, elementi che rendevano il passaggio ancora più fluido.

In un altro segmento dell’episodio, Swift parla del lavoro con Carpenter, che ha coinvolto anche un featuring sul brano omonimo del suo album più recente, “The Life of a Showgirl”. La popstar descrive Carpenter come un talento capace di leggere il pubblico e di intrattenere con precisione nel momento giusto.

Secondo quanto mostrato nella docuserie, i nuovi episodi 3 e 4 hanno debuttato venerdì 19 dicembre 2025, mentre gli ultimi due sono previsti su Disney+ per il 23 dicembre 2025.