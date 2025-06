Ultimo giorno di scuola 2025: date di fine lezioni e rientro a settembre regione per regione

Con l’arrivo di giugno, studenti e insegnanti si preparano a salutare le aule, ma le date di fine scuola 2025 variano da regione a regione e sono influenzate anche dalle consultazioni referendarie. In alcuni territori, le lezioni si concluderanno prima del previsto, creando un’anticipazione che coinvolge intere comunità scolastiche. Scopriamo insieme le date di chiusura e rientro per prepararsi al meglio alle vacanze estive e al ritorno a scuola a settembre.

Con l'arrivo di giugno, per milioni di studenti italiani si avvicina il momento di archiviare libri e quaderni. Tuttavia, l'ultimo giorno di scuola varia a seconda della regione e, in alcuni casi, delle singole scuole. Quest'anno, le consultazioni referendarie previste per l'8 e 9 giugno influenzano ulteriormente il calendario scolastico, anticipando la chiusura in molti istituti designati come seggi elettorali.

Di seguito, il calendario aggiornato con le date di fine lezioni per l'anno scolastico 2024/2025 e le date di rientro a settembre 2025, regione per regione.

Calendario fine lezioni giugno 2025

6 giugno : Emilia-Romagna

: Emilia-Romagna 7 giugno : Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto 10 giugno : Basilicata, Liguria, Toscana, Valle d'Aosta

: Basilicata, Liguria, Toscana, Valle d'Aosta 12 giugno : Provincia autonoma di Trento

: Provincia autonoma di Trento 13 giugno: Provincia autonoma di Bolzano

È importante notare che, a causa delle elezioni referendarie, le scuole sedi di seggio elettorale chiuderanno anticipatamente dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino a martedì 10 giugno, come disposto da una circolare del Ministero dell'Interno. Pertanto, per molti studenti, le vacanze inizieranno prima del previsto.

Esami di maturità 2025

Circa 500.000 studenti italiani torneranno sui banchi il 18 giugno per affrontare gli esami di maturità. Le prove seguiranno le modalità stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la presenza di commissari esterni e interni, secondo le disposizioni vigenti.

Calendario rientro a scuola settembre 2025

8 settembre : Provincia autonoma di Bolzano

: Provincia autonoma di Bolzano 10 settembre : Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta

: Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta 11 settembre : Friuli Venezia Giulia

: Friuli Venezia Giulia 12 settembre : Lombardia

: Lombardia 15 settembre : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 16 settembre: Calabria, Puglia

La maggior parte delle regioni ha deliberato il rientro tra l'8 e il 16 settembre 2025. Tuttavia, è consigliabile consultare il sito ufficiale della propria scuola o contattare la segreteria per confermare le date specifiche, poiché potrebbero esserci variazioni locali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito o i portali regionali dedicati all'istruzione.