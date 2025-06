Arezzo, coppia cade dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra: feriti entrambi

Una giornata drammatica ad Ambra, frazione di Bucine (Arezzo), dove una coppia è precipitata dalla terrazza di una casa colonica. L’incidente, ancora avvolto nel mistero, ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la donna a cadere per prima, seguita poco dopo dal compagno, lasciando dietro di sé domande e preoccupazioni che richiedono risposte.

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, una coppia è precipitata dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra, frazione del comune di Bucine, in provincia di Arezzo. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la donna a cadere per prima dal terrazzo, seguita poco dopo dal compagno. I due, entrambi italiani e di circa 50 anni, non risulterebbero residenti nella zona. La caduta, avvenuta presumibilmente dal primo piano dell’edificio rurale, ha causato loro diverse lesioni, ma entrambi sono stati trovati in vita dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude quella di un possibile litigio tra i due, ma al momento nessuna versione ufficiale è stata confermata.