Esplosione ad Arezzo, casa crollata e incendio: soccorsi al lavoro tra le macerie

Un’esplosione ha devastato una casa ad Arezzo nel tardo pomeriggio, provocando il crollo di parte dell’edificio e un incendio. Soccorsi e forze dell’ordine sono al lavoro per individuare eventuali feriti.

L’allarme è scattato poco dopo le 17 in un’area compresa tra Il Matto e Ristradelle, dove un’abitazione è stata investita da una violenta esplosione. La deflagrazione ha causato il cedimento di una porzione della struttura, seguita da un incendio che ha reso ancora più complesso l’intervento.

Le prime informazioni parlano della possibile presenza di persone rimaste intrappolate sotto i detriti. I vigili del fuoco stanno operando tra le macerie per mettere in sicurezza l’edificio e avviare le verifiche necessarie alla ricerca di eventuali feriti.

Il sistema di emergenza sanitaria ha mobilitato un ampio dispiegamento di mezzi. Sul posto sono arrivati più equipaggi del 118, ambulanze da Arezzo e Castiglion Fiorentino, oltre ai volontari delle associazioni di soccorso cittadine. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 per garantire un rapido trasporto in caso di gravi necessità.

In supporto alle operazioni è stato attivato il gruppo maxiemergenze del 118 di Arezzo, mentre carabinieri e forze dell’ordine stanno gestendo la sicurezza dell’area e la viabilità. La situazione resta in evoluzione e le informazioni ufficiali sono ancora in fase di aggiornamento.