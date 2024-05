Maiorca: Crollo di una Terrazza di un Ristorante, 4 Morti e 25 Feriti

Una serata tragica si è consumata ieri a Maiorca, quando la terrazza di un ristorante è crollata improvvisamente, causando la morte di almeno quattro persone e ferendo altre venticinque. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in un popolare ristorante situato nella zona costiera dell'isola.

Secondo i rapporti iniziali, il crollo è avvenuto intorno alle 18:00, quando la terrazza, affollata di clienti che stavano godendo di una cena all'aperto, è crollata senza preavviso. I servizi di emergenza sono stati prontamente allertati e sono giunti sul posto per prestare soccorso ai feriti e recuperare i corpi delle vittime.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare le cause del crollo. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito strani scricchiolii poco prima del disastro, suggerendo che ci potrebbero essere stati segni premonitori di cedimento strutturale. I vigili del fuoco, la polizia e i servizi medici hanno lavorato incessantemente per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l'area.

La comunità di Maiorca è in stato di shock. I residenti e i turisti presenti sull'isola hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà alle famiglie delle vittime. Le autorità locali hanno dichiarato tre giorni di lutto in memoria delle persone decedute.