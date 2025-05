MotoGP Le Mans 2025: orari, programma completo e dove vedere il GP di Francia in diretta

Torna in pista la MotoGP con il Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans. Il weekend di gara parte venerdì 9 maggio con le prove libere e si chiude domenica 11 maggio con la gara principale. Dopo la vittoria in Spagna, Alex Marquez guida la classifica con 141 punti, seguito dal fratello Marc Marquez (139) e da Pecco Bagnaia (120), entrambi su Ducati.

Programma completo del GP di Le Mans 2025

Venerdì 9 maggio

Ore 10:40 – MotoGP: Prove libere 1

Ore 14:55 – MotoGP: Pre-qualifiche

Sabato 10 maggio

Ore 10:05 – MotoGP: Prove libere 2

Ore 10:45 – MotoGP: Qualifiche

Ore 14:55 – MotoGP: Sprint Race

Domenica 11 maggio

Ore 9:35 – MotoGP: Warm Up

Ore 14:00 – MotoGP: Gara

Dove vedere il GP di Francia in TV e streaming

Tutti gli appuntamenti del weekend MotoGP di Le Mans saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Su TV8, invece, sarà possibile seguire le qualifiche e la Sprint Race in chiaro a partire da sabato mattina, mentre la gara di domenica sarà trasmessa in differita.

