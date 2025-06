Radio Italia Live 2025: il 27 giugno a Palermo con Annalisa, Blanco, Negramaro e tanti altri

Radio Italia Live 2025 promette una serata di energia, talento e musica autentica, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Non mancate all’appuntamento, perché questa festa musicale sarà un’occasione unica per vivere l’Italia in musica e condividere momenti speciali con artisti straordinari. La magia della musica italiana vi aspetta: venite a scoprire chi salirà sul palco!

Il concertone di Radio Italia Live torna a infiammare il Foro Italico di Palermo il prossimo 27 giugno 2025, con inizio alle ore 20:40. Dopo il grande successo dell’appuntamento milanese in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, l’evento gratuito di musica italiana più atteso si prepara a replicare nella città siciliana con un cast d’eccezione.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

L’organizzazione dell’evento è curata da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo. La conduzione sarà affidata alle voci storiche dell’emittente: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino, mentre le presentazioni degli artisti saranno lette dalla voce inconfondibile di Luca Ward.

Il concertone sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia TV (canale 70 e 570 del digitale terrestre, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su Hot Bird 13° Est). Sarà disponibile anche in streaming audio e video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per dispositivi iOS, Android e Huawei, nonché su tutti i dispositivi Amazon Echo.

La diretta sarà inoltre disponibile in simulcast su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).