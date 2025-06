Spagna-Francia oggi in Nations League: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in diretta

Il grande calcio torna protagonista con Spagna-Francia, una semifinale di Nations League imperdibile questa sera alle 21:00 a Stoccarda. Una sfida ad alta tensione, senza ritorno, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra il sogno della finale e l’amarezza dell’eliminazione. Chi avanzerà verso il traguardo più ambito? Scopri orario, formazioni ufficiali e dove seguire questa emozionante partita, perché il calcio d’inizio è solo l’inizio di una notte da ricordare.

Torna la Nations League con una sfida ad alta tensione: questa sera, giovedì 5 giugno, la Spagna campione d’Europa affronta la Francia di Deschamps nella semifinale del torneo, in programma alla MHPArena di Stoccarda. In palio c'è l’accesso alla finale: si gioca in gara secca, senza appello.

Il calcio d’inizio di Spagna-Francia è fissato per le ore 21:00. Una sfida che promette spettacolo tra due nazionali ricche di talento e pronte a contendersi il titolo nella parte finale della competizione UEFA.

Leggi anche Germania-Italia Nations League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Di seguito le probabili formazioni scelte dai due commissari tecnici per la semifinale:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: De la Fuente

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Manu Koné, Rabiot, Olise; Dembélé, Mbappé, Désiré Doué. Allenatore: Deschamps

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Cielo Tv, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su Sky Go.