Italia-Francia Nations League: orario - probabili formazioni e dove vederla in tv

La Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, torna in campo questa sera, domenica 17 novembre 2024, per affrontare la Francia nell'ultima partita del girone di UEFA Nations League. Dopo la vittoria sofferta contro il Belgio, che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale, gli Azzurri cercano di consolidare il primato nel gruppo. La partita si disputerà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d'inizio alle ore 20:45.

Probabili formazioni:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Kean. Allenatore: Spalletti.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku. Commissario tecnico: Deschamps.

Dove vedere la partita:

Italia-Francia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

La Francia dovrà fare a meno di Kylian Mbappé, non convocato per questa partita. Nonostante l'assenza del fuoriclasse, i Bleus hanno già festeggiato il passaggio del turno grazie al pareggio 0-0 ottenuto allo Stade de France contro Israele. Per l'Italia, Spalletti potrebbe schierare Moise Kean come titolare, considerando l'ottimo stato di forma dell'attaccante.

Questo incontro rappresenta una sfida storica tra due delle nazionali più titolate del calcio mondiale. L'Italia, con quattro Coppe del Mondo e due Campionati Europei, affronta la Francia, che vanta due Mondiali e due Europei nel suo palmarès. La rivalità tra le due squadre è stata caratterizzata da incontri memorabili, tra cui la finale del Mondiale 2006 vinta dagli Azzurri ai rigori e la finale dell'Europeo 2000, dove i Bleus si imposero con il golden goal.

L'Italia arriva a questa partita con una serie positiva nella Nations League, avendo ottenuto risultati convincenti che le hanno permesso di guidare il gruppo. La Francia, nonostante alcune difficoltà iniziali, ha mostrato solidità difensiva e capacità di gestione delle partite, assicurandosi la qualificazione ai quarti.

Arbitro dell'incontro:

La direzione della partita sarà affidata a un arbitro di esperienza internazionale, il cui nome sarà comunicato nelle ore precedenti al match.

Le previsioni indicano condizioni meteorologiche favorevoli per la serata a Milano, con temperature miti e cielo sereno, ideali per una partita di calcio.

Informazioni sui biglietti:

I biglietti per la partita sono stati messi in vendita attraverso i canali ufficiali della FIGC e di Vivaticket, con prezzi a partire da 14 euro. Promozioni speciali sono state offerte per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.

Come raggiungere lo stadio:

Lo Stadio Giuseppe Meazza è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici di Milano, inclusa la metropolitana linea M5 (fermata San Siro Stadio) e diverse linee di autobus e tram. Si consiglia ai tifosi di recarsi allo stadio con anticipo per evitare code e garantire un accesso agevole.

Le autorità locali hanno predisposto misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento dell'evento. È importante che i tifosi rispettino le indicazioni fornite e seguano le norme comportamentali all'interno dello stadio.

L'ultima volta che Italia e Francia si sono affrontate a San Siro risale a diversi anni fa, rendendo questo incontro un evento atteso dai tifosi di entrambe le nazionali. La partita rappresenta anche un'opportunità per alcuni giocatori di mettersi in mostra in vista delle future competizioni internazionali.

Statistiche storiche:

Nei precedenti incontri tra le due squadre, l'Italia ha ottenuto 19 vittorie, la Francia 11, mentre 10 partite sono terminate in pareggio. L'ultimo confronto diretto, disputato il 6 settembre 2024 a Parigi, ha visto gli Azzurri imporsi per 3-1.

I tifosi italiani si aspettano una prestazione convincente da parte della Nazionale, con l'obiettivo di chiudere il girone al primo posto e prepararsi al meglio per i quarti di finale. Dall'altra parte, i sostenitori francesi confidano in una prova di orgoglio della loro squadra, nonostante l'assenza di alcuni titolari.

Luciano Spalletti ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la partita con determinazione, mentre Didier Deschamps ha evidenziato la volontà di testare nuove soluzioni tattiche in vista delle fasi successive della competizione.

Oltre alla diretta televisiva su Rai 1 e allo streaming su RaiPlay, gli appassionati potranno seguire aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social ufficiali della FIGC e della Federazione Francese di Calcio, nonché tramite le principali testate sportive italiane e francesi.

