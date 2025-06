Isola dei Famosi, scontro in diretta: Simona Ventura difende Chiara Balistreri e attacca Jasmine Salvati

Nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi, le tensioni tra Simona Ventura e Jasmine Salvati hanno acceso il confronto in diretta. Quando Jasmine ha messo in discussione la motivazione di Chiara Balisteri, è scattata la reazione decisa di Ventura: “Devi chiedere scusa immediatamente.” Un momento di alta tensione che mette in luce le sfide e i conflitti di questa edizione. Ma cosa succederà ora? La vera domanda è…

"Devi chiedere scusa immediatamente." Con queste parole ferme, Simona Ventura è intervenuta in diretta durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno, prendendo le difese di Chiara Balistreri dopo le accuse mosse da Jasmine Salvati.

Il caso è scoppiato quando Salvati ha sostenuto che Balistreri stesse partecipando al reality solo per ottenere visibilità, sfruttando la propria esperienza come donna vittima di violenza. Una dichiarazione che ha suscitato indignazione tra il pubblico e tra gli opinionisti, in particolare in Ventura, che ha deciso di intervenire con decisione.

Leggi anche Isola dei Famosi 2024: doppia eliminazione e sfide decisive stasera 4 giugno

Nei giorni precedenti, Jasmine aveva già criticato Chiara affermando che "è venuta all'Isola per visibilità, come tutte le altre cose che ha fatto". Interpellata in diretta dalla conduttrice Veronica Gentili, Salvati ha riconosciuto di aver sbagliato: "Ci ho pensato tanto, ho sbagliato e me ne sono resa conto. Non volevo essere cattiva".

A quel punto, Simona Ventura ha preso la parola e si è rivolta duramente alla naufraga: "L’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio. Quest’anno, fino a oggi, 28 donne. Qui c’è Chiara Balistreri, massacrata dal suo fidanzato che ha tentato di ucciderla. Lei lo ha denunciato con grande coraggio. Tu devi chiedere scusa subito a chi porta un messaggio così importante. Non osare più dire che una persona usa la sua tragedia per visibilità. Lei è finita in ospedale con le ossa rotte".

"Si è salvata grazie alla sua forza e al suo coraggio. Ma come ti permetti?", ha aggiunto Ventura, visibilmente scossa, mentre il pubblico applaudiva e Roberta, la madre di Chiara presente in studio, non riusciva a trattenere le lacrime.

Dopo le parole dell’opinionista, Jasmine ha chiesto scusa. Chiara, con dignità, ha accettato: "Non sono qui per fare la vittima, ma per dimostrare la mia forza".