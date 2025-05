Simona Ventura penalizzata dalla Rai dopo l'ok all'Isola dei Famosi

Il ritorno di Simona Ventura all’Isola dei Famosi come opinionista ha comportato una riduzione del compenso previsto dal contratto con la Rai. Secondo quanto riportato da fonti televisive, la conduttrice ha rinunciato all’adventure game L’ignoto, inizialmente previsto per il prime time di Rai2 in autunno. L’accordo con l’emittente includeva un impegno in prima serata oltre alla conduzione del programma Citofonare Rai2, ancora in palinsesto domenicale. La decisione di partecipare all’Isola ha quindi portato la Rai a rivedere i termini economici del contratto.

Un’ulteriore clausola imposta dall’azienda riguarda la collocazione in palinsesto del reality di Canale 5: non potrà andare in onda il lunedì, per non interferire con la messa in onda domenicale di Citofonare Rai2. La Ventura aveva già ottenuto in precedenza una deroga per presenziare stabilmente al Tavolo del programma Che Tempo Che Fa, sia in questa stagione sia nella prossima.

