Roland Garros 2025, chi è Lois Boisson: la giovane tennista francese che incanta Parigi

Lois Boisson è la rivelazione del Roland Garros 2025. L’unica tennista francese ancora in gara, tra uomini e donne, ha conquistato l’attenzione del pubblico di Parigi grazie alle sue prestazioni sorprendenti e al suo carisma.

Nata nel 2003, Boisson partiva da un'insperata posizione numero 361 del ranking WTA, ma ha saputo ribaltare i pronostici una partita dopo l’altra. L’ultimo successo è arrivato contro la numero 3 del mondo, Jessica Pegula, battuta in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Questo straordinario risultato le ha permesso di accedere ai quarti di finale, dove affronterà Mirra Andreeva.

Mai, nella storia recente dello Slam parigino, una giocatrice con un ranking così basso era riuscita a spingersi così avanti nel torneo. Boisson entra così nella storia del tennis francese, accendendo l'entusiasmo dei tifosi di casa.

Figlia d’arte, Lois è cresciuta nello sport: suo padre, Yann Boisson, è stato un cestista professionista nella Serie A francese. La giovane atleta ha iniziato presto la sua carriera, ma ha dovuto superare diversi ostacoli. In passato ha affrontato infortuni importanti, tra cui una lesione alla spalla e la rottura del legamento crociato.

La sua determinazione è emersa anche fuori dal campo. Durante il torneo WTA di Rouen, in un match contro Harriet Dart, un episodio curioso l’ha vista protagonista: sul 6-0, 4-3 in suo favore, Dart aveva chiesto all’arbitro di dire a Boisson di usare il deodorante. Tornata a casa, Lois aveva risposto con ironia sui social, postando una foto con un deodorante in mano e una battuta diretta al brand: “A quanto pare dobbiamo collaborare”.

Il suo miglior ranking è stato il numero 152, raggiunto nella primavera 2024. In quell’occasione aveva dichiarato: “Penso solo al Roland Garros. Sogno di vincerlo”. Oggi, quel sogno sembra più vicino, e il pubblico francese è tutto dalla sua parte.