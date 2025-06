Milano, incendio in un palazzo di 9 piani in zona Barona: 18 persone ricoverate per intossicazione

Un incendio devastante ha colpito un palazzo di nove piani nel quartiere Barona di Milano, causando il ricovero di 18 persone per intossicazione. Le fiamme, divampate nella mattinata del 4 giugno, hanno costretto all'evacuazione dell'edificio e mobilitato i soccorsi.

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, mercoledì 4 giugno, in un appartamento situato al civico 50 di via Felice Lope de Vega, nel quartiere Barona a Milano. Le fiamme si sono propagate intorno alle 8:20 all’interno di un edificio residenziale di nove piani, causando l’evacuazione e il coinvolgimento di numerose persone.

Secondo quanto riferito dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu), sono 28 le persone rimaste coinvolte nel rogo. Di queste, 18 sono state trasportate in diversi ospedali cittadini: San Paolo, San Carlo, Policlinico, Rozzano e Sacco. Otto pazienti sono stati classificati in codice giallo, mentre dieci in codice verde.

Tutti i ricoverati presentano sintomi di intossicazione da fumo, ma nessuno ha riportato ustioni. L’Areu ha precisato che le condizioni generali delle persone coinvolte non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.