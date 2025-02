Incendio in un palazzo a Milano: 16 persone ricoverate

Nella tarda serata di giovedì 13 febbraio 2025, intorno alle 22:30, un incendio è scoppiato in un condominio di cinque piani situato in via Fatima, nel quartiere Giambellino a Milano. Le fiamme hanno coinvolto 16 residenti, tutti trasportati in ospedale per l'inalazione di fumi e gas. Tra questi, un uomo di 53 anni è in condizioni critiche ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze e numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l'incendio, impedendo la propagazione delle fiamme agli altri appartamenti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle 3:30 del mattino.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Tra le persone coinvolte, oltre al 53enne in gravi condizioni, si segnalano tre persone con disabilità e tre bambini, le cui condizioni non destano preoccupazione.

Omicidio di Jhoanna Quintanilla a Milano: il compagno confessa - Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, ha confessato l'omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, 40 anni, scomparsa a Milano il 24 gennaio. Durante un interrogatorio di due ore davanti alla giudice Anna Calabi, ha dichiarato: "L'ho uccisa io, non volevo".

Cassazione, Santanchè: il processo Visibilia rimane a Milano - La Corte di Cassazione ha stabilito che il procedimento giudiziario riguardante il caso Visibilia, che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè, rimarrà di competenza del Tribunale di Milano. La difesa della ministra aveva richiesto il trasferimento del processo a Roma, ma la Suprema Corte ha respinto tale istanza.

Bob a Milano-Cortina 2026: Programma e Regole delle Gare Olimpiche - Il bob sarà una delle discipline più affascinanti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina d’Ampezzo, si svolgeranno le competizioni, dove gli atleti dovranno combinare tecnica, strategia e freddezza per conquistare una medaglia. Ogni gara prevede diverse modalità: il monobob con un'unica atleta, il bob a due con un pilota e un frenatore, e il bob a quattro, che include due atleti per la fase di spinta.